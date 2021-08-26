Кінець евакуації? У Кабулі в результаті теракту загинули 12 морпіхів США

Пентагон підтвердив загибель своїх солдат в результаті теракту в Афганістані

США вирішили залишити в Кабулі тільки 1000 військових / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Під час нападу смертника на аеропорт Кабулу загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення.

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Про це заявив на брифінгу глава Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі. "Сьогодні важкий день", – додав він.

Як відомо, терорист вибрав ворота, які знаходяться в зоні відповідальності американських військових.

Неофіційні джерела

За інформацією джерел газети Wall Street Journal, серед жертв вибуху було четверо морських піхотинців США. Ще щонайменше троє отримали поранення.

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За даними телеканалу Fox News, який посилається на свої військові джерела, серед жертв опинилися десять морських піхотинців США. Джерела телеканалу додали, що цифра, можливо, ще виросте.

Місія згортається

Останній борт австралійців, який вивіз кілька сотень афганців / Фото Reuters

Після нападу ІДІЛ ряд країн заявили про припинення своєї місії в Афганістані, яка до цього моменту зводилася лише до евакуації афганців на своїх військових літаках в аеропорти найближчих країн-союзників.

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде заявила, що тимчасово припиняє вивезення людей з-за того, що в аеропорт неможливо зайти. "Двері аеропорту закриті і впустити людей тепер неможливо", – сказала вона в інтерв'ю норвезькому телеканалу TV2.

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Канада заявила про закінчення операції по евакуації людей. "Ми залишалися в Афганістані так довго, як тільки могли. Шкода, що у нас немає можливості залишитися довше і всіх врятувати, нам би цього дуже хотілося", – заявив канадський генерал Уейн Ейр.

Раніше в четвер ще до теракту про закінчення своєї місії повідомили Бельгія, Данія (більше рейсів не буде), Нідерланди (останній рейс полетить до кінця дня) і Франція (останній рейс – в п'ятницю ввечері).

Нагадаємо, що