Facebook і Австралія поновили переговори про доступ до новин

Компанія Марка Цукерберга поки нічого не коментує

Переговори між Facebook і урядом Австралії поновилися після того, як компанія Марка Цукерберга заблокувала доступ до новинавстралійцям у соцмережі.

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Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Reuters.

"Facebook попередньо подружився з нами знову. Я радий, що вони повернулися за стіл переговорів", – зазначив прем'єр.

Крім того, 19 лютого глава австралійського казначейства Джош Фріденберг повідомив, що розмовляв з генеральним директором Facebook Марком Цукербергом, і в найближчі вихідні очікуються подальші переговори, але чи вони вже відбулися, невідомо.

У Facebook інформацію про поновлення переговорів поки не коментують.

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Раніше компанія публічно заявила, що не змінить свого ставлення до розробленого в Австралії закону, який вимагає від платформ соціальних мереж платити за посилання на новинний контент.

Нагадаємо, компанія Facebook в середу, 17 лютого, заявила, що має намір обмежити доступність новин і публікацій для жителів Австралії як місцевих, так і іноземних медіаресурсів, а люди в усьому світі не зможуть розміщувати посилання на новини австралійських ЗМІ. Протягом доби погрозу втілили в життя.

Ми також повідомляли, що і Google погрожує закрити свій пошук у Австраліїчерез законопроєкт, який зобов'яже техногігантів платити видавцям і мовникам за контент ЗМІ, який відображається в пошукових системах.

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