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Facebook і Instagram Трампа знову запрацювали після блокування

16 січня, 06:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Акаунти були заблоковані 7 січня

Facebook і Instagram розблокували акаунти чинного президента США через тиждень після блокування.

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Акаунти Трампа були заблоковані після того, як його прихильники захопили Конгрес США у Вашингтоні 6 січня.

Раніше глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що Трамп використовує соцмережі для підбурювання до насильницького повстання проти нового уряду, який обрали демократично.

Також днями YouTube заблокував канал президента США Дональда Трампа як мінімум на тиждень, тобто до інавгурації обраного глави держави Джозефа Байдена.

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Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху видалив з обкладинки свого аккаунта в Twitter спільну фотографію з Трампом.

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Також читайте матеріал "Сегодня" про сценарії відсторонення президента США від влади: як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії.

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США Facebook Дональд Трамп
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