Facebook і Instagram Трампа знову запрацювали після блокування

Facebook і Instagram розблокували акаунти чинного президента США через тиждень після блокування.

Реклама

Акаунти Трампа були заблоковані після того, як його прихильники захопили Конгрес США у Вашингтоні 6 січня.

Раніше глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що Трамп використовує соцмережі для підбурювання до насильницького повстання проти нового уряду, який обрали демократично.

Також днями YouTube заблокував канал президента США Дональда Трампа як мінімум на тиждень, тобто до інавгурації обраного глави держави Джозефа Байдена.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху видалив з обкладинки свого аккаунта в Twitter спільну фотографію з Трампом.

Реклама

Також читайте матеріал "Сегодня" про сценарії відсторонення президента США від влади: як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама