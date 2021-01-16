Facebook не дозволить улаштовувати заходи в день інавгурації Байдена

Компанія попередила своїх користувачів, що введеними заходами запобігає насильству

20 січня, у день інавгурації обраного президента Джо Байдена, Facebook блокуватиме створення нових подій, що відбуватимуться в безпосередній близькості від Білого дому чи будівлі Капітолію.

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Про це повідомила компанія у своєму блозі.

Facebook увів додаткові обмеження та підготував спеціальні інструменти, щоб унеможливити зловживання бунтівниками. Із цією метою він також може тимчасово заборонити американцям вести трансляції з місць подій та створювати нові групи.

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Компанія попередила своїх користувачів, що продовжить блокувати створення подій із неамериканських акаунтів.

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Нагадаємо, Дональд Трамп як мінімум на два тижні позбувся права публікувати пости у Facebook та Instagram. Про це повідомив власник цих соціальних мереж Марк Цукерберг.

Facebook не планує найближчим часом розблокувати акаунт чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який соціальна мережа забанила через події біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.

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