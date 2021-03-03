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Facebook скасовує заборону на політичну рекламу, запроваджену під час виборів у США

3 березня, 23:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Політреклама знову з'явиться в соцмережі з четверга

Компанія Facebook Inc у четвер, 4 березня, зніме тимчасову заборону на політичну рекламу в Сполучених Штатах, запроваджену раніше у рамках боротьби з дезінформацією і зловживаннями у зв'язку з виборами президента.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на блог компанії.

Крім того в компанії зазначили, що в найближчі місяці розглянуть, які ще можуть знадобитися зміни щодо реклами в соцмережі Facebook, і заявили, що їхні системи не роблять різниці між політичною і передвиборчою рекламою та рекламою "соціального характеру".

Як зазначає агентство, раніше в середу Комітет кампанії демократичного конгресу (DCCC) і Комітет кампанії демократичного сенатора (DSCC) розкритикували Facebook за те, що він не вказав чітку дату припинення заборони на політичну рекламу, заявивши, що заморожування ускладнило доступ штабів до виборців.

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До речі Google, що належить Alphabet Inc., який зняв заборону на політичну рекламу ще в грудні, пізніше повернув її через штурм Капітолію в США 6 січня прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Google знову зняв заборону тільки минулого тижня.

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Нагадаємо, влітку, в розпал передвиборчої кампанії на виборах президента США, Facebook видалив десятки повідомлень і рекламних публікацій виборчого штабу Дональда Трампа, які, на думку адміністрації соцмережі, порушували її правила.

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США реклама Facebook політична реклама вибори у США
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