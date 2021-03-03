Facebook скасовує заборону на політичну рекламу, запроваджену під час виборів у США

Політреклама знову з'явиться в соцмережі з четверга

Компанія Facebook Inc у четвер, 4 березня, зніме тимчасову заборону на політичну рекламу в Сполучених Штатах, запроваджену раніше у рамках боротьби з дезінформацією і зловживаннями у зв'язку з виборами президента.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на блог компанії.

Крім того в компанії зазначили, що в найближчі місяці розглянуть, які ще можуть знадобитися зміни щодо реклами в соцмережі Facebook, і заявили, що їхні системи не роблять різниці між політичною і передвиборчою рекламою та рекламою "соціального характеру".

Як зазначає агентство, раніше в середу Комітет кампанії демократичного конгресу (DCCC) і Комітет кампанії демократичного сенатора (DSCC) розкритикували Facebook за те, що він не вказав чітку дату припинення заборони на політичну рекламу, заявивши, що заморожування ускладнило доступ штабів до виборців.

До речі Google, що належить Alphabet Inc., який зняв заборону на політичну рекламу ще в грудні, пізніше повернув її через штурм Капітолію в США 6 січня прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Google знову зняв заборону тільки минулого тижня.

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Нагадаємо, влітку, в розпал передвиборчої кампанії на виборах президента США, Facebook видалив десятки повідомлень і рекламних публікацій виборчого штабу Дональда Трампа, які, на думку адміністрації соцмережі, порушували її правила.

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