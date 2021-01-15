ФБР шукає загарбників Капітолію, а готель Трампа охороняють нацгвардейци – репортаж з Вашингтона

Офіс Федерального бюро розслідувань у Вашингтоні шукає загарбників Капітолію по оголошеннях по всьому Вашингтону.
Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.
Так, агенти ФБР на зупинках розмістили фотографії учасників штурму будівлі Конгресу США і попросили жителів міста допомогти ідентифікувати і знайти їх.
На бордах з фотографіями загарбників Капітолію написано, що у всіх, у кого є інформація про цих людей, хто був свідком штурму в Капітолії, просять зателефонувати за безкоштовним розміщеному телефону.
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Крім того, відомий готель Дональда Трампа Trump International Hotel теж захистили металевою огорожею. А всередині будівлі чергують нацгвардейци.
Нагадаємо, підприємці в Вашингтоні бояться погромів , Які можуть статися в день інавгурації 46-го президента Джо Байдена 20 січня, тому забивають вікна своїх офісів фанерою таким чином, щоб "рятувати" їх, якщо в американській столиці почнуться заворушення.
Як раніше стало відомо, під час інавгурації Байдена безпеку забезпечуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії , Частина з них буде зі зброєю.
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