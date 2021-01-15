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ФБР шукає загарбників Капітолію, а готель Трампа охороняють нацгвардейци – репортаж з Вашингтона

15 січня, 23:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Відомий готель Дональда Трампа Trump International Hotel огородили металевим парканом

Офіс Федерального бюро розслідувань у Вашингтоні шукає загарбників Капітолію по оголошеннях по всьому Вашингтону.

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Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.

Так, агенти ФБР на зупинках розмістили фотографії учасників штурму будівлі Конгресу США і попросили жителів міста допомогти ідентифікувати і знайти їх.

На бордах з фотографіями загарбників Капітолію написано, що у всіх, у кого є інформація про цих людей, хто був свідком штурму в Капітолії, просять зателефонувати за безкоштовним розміщеному телефону.

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Крім того, відомий готель Дональда Трампа Trump International Hotel теж захистили металевою огорожею. А всередині будівлі чергують нацгвардейци.

Нагадаємо, підприємці в Вашингтоні бояться погромів , Які можуть статися в день інавгурації 46-го президента Джо Байдена 20 січня, тому забивають вікна своїх офісів фанерою таким чином, щоб "рятувати" їх, якщо в американській столиці почнуться заворушення.

Як раніше стало відомо, під час інавгурації Байдена безпеку забезпечуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії , Частина з них буде зі зброєю.

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Вашингтон інавгурація ФБР Капітолій Джо Байден
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