Фото дня. Білл Гейтс вакцинувався від коронавірусу

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс прийняв вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.

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Про це він повідомив 22 січня на своїй сторінці в Twitter.

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"Одна з переваг 65-річного віку – це те, що я маю право на вакцину від COVID-19. Цього тижня я отримав свою першу дозу і відчуваю себе чудово", – написав Гейтс в мікроблозі.

Він також подякував вченим, які створили вакцину, учасникам випробувань, медикам і держрегуляторам, "завдяки яким цей момент настав".

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Білл Гейтс. Фото: twitter.com/billgates В тренді Імпічмент Трампу запропонували перенести на лютий

При цьому він не уточнив, коли саме його імунізували і якою саме вакциною. Як відомо, в США офіційно дозволено застосування вакцин від компанії Moderna і американсько-німецького альянсу Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, що Сполучені Штати є найбільш постраждалою від пандемії країною. Станом на 22 січня, тут офіційно зареєстрували 24,6 млн випадків COVID-19, а 411 тис. призвели до смертельного результату.

На цьому тлі президент Джо Байден запропонував виділити близько 1,9 трлн доларів на заходи боротьби з епідемією COVID-19 в країні.

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