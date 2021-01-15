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Генпрокурор Вашингтона хоче допитати сина Трампа – ЗМІ

15 січня, 04:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Його хочуть допитати в рамках справи про передбачуване нецільове витрачання коштів

Старшого сина чинного президента США Дональда Трампа має намір допитати генпрокурор Вашингтона Карл Расін.

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Як повідомляє The Washington Post, Дональда Трампа-молодшого хочуть викликати на допит в рамках справи про передбачуване нецільове витрачання коштів, зібраних на проведення інавгурації республіканця в січні 2017 року.

До речі, як повідомляють ЗМІ, помічник і близький друг Трампа-молодшого зарезервували готельні номери в готелі Loews Madison. Їм був виставлений рахунок в розмірі 49 тис. доларів. Його оплатив інавгураційний комітет Трампа.

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Також раніше була викликана на допит і старша дочка глави держави Іванка Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що ніяк не пов'язаний з тим, що проти Хантера Байдена, сина обраного президента США, розпочато розслідування по податковому справі через бізнес за кордоном, в тому числі в Україні та Китаї.

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