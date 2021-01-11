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Генсек ООН звинуватив багаті країни в скупці вакцин від COVID-19 в обхід бідних

11 січня, 04:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пандемія особливо сильно позначилася на знедолених

Пандемія коронавірусу показала значні прогалини в міжнародному співробітництві, що проявилося в тому, що багато розвинених країн, закуповуючи вакцини від COVID-19, не брали до уваги бідні країни.

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Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на онлайн-заході з нагоди 75-річчя перших зборів Генасамблеї організації.

Таку поведінку він назвав "вакцинним націоналізмом".

"Пандемія розкрила великі прогалини в міжнародному співробітництві. Зовсім недавно ми бачили прояви цього в вакцинному націоналізмі, коли деякі багаті країни змагалися під час закупівлі вакцин для власного населення, не беручи до уваги бідні країни", – сказав Гуттеріш.

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Генсек ООН наголосив, що "пандемія зробила непропорційно великий вплив на бідних і знедолених, літніх і дітей, людей з обмеженими можливостями" – в злиднях опинилися близько 88 млн людей, а 270 млн гостро бракує харчів.

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"Пандемія оголила слабкі місця нашого світу. Щоб усунути їх, нам потрібно скоротити нерівність і несправедливість", – також заявив Гуттеріш.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала багаті держави поділитися вакциною з фондом COVAX ("Ковакс"), метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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