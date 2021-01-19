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Голова ЦРУ подала у відставку

19 січня, 23:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Уже є кандидатура нового директора розвідувального управління

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Джина Гаспел подала у відставку напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена.

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Про це повідомляється на сторінці ЦРУ в Twitter.

"Колектив ЦРУ дякує директорові Гаспел за 36 років самовідданого служіння американському народу. Ви зламали бар'єри і подарували можливості наступному поколінню офіцерів ЦРУ", – йдеться в повідомленні організації.

Гаспел своєю чергою заявила, що пишається виконаною з колегами роботою.

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"Очолювати цю видатну організацію було найбільшою честю для мене", – сказала вона.

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Слухайте головні новини вівторка в подкасті "Що сьогодні?" від 19 січня.

Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою нового директораЦентрального розвідувального управління – на цю посаду він запропонує дипломата Вільяма Бернса, який кілька років був послом Сполучених Штатів у Росії.

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США відставка ЦРУ Джина Хаспел
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