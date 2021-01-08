Голова судового комітету Сенату вважає, що імпічмент Трампа неможливий і небезпечний

Голова комітету з судової системи Сенату США республіканець Ліндсі Грем вважає, що спроба оголосити імпічмент президенту Дональду Трампа в останні дні його президентства не тільки приречена на провал, а й може нашкодити.

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Про це він написав у Twitter.

"Будь-яка спроба оголошення імпічменту президенту Трампу не тільки не буде успішною в Сенаті, а й стане небезпечним прецедентом для майбутнього президентства", – заявив сенатор.

Мало того, на його думку, якщо спікер Палати представників Ненсі Пелосі продовжить наполягати на імпічменті, "це принесе більше шкоди, ніж користі".

Грем розраховує, що обраний президент Джо Байден не допустить запуску процедури імпічменту.

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"Я сподіваюся, що обраний президент Байден бачить шкоду, яка може бути завдана такими діями", – написав він.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, демократи в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів планують почати процедуру імпічменту чинного президента Дональда Трампа в понеділок, 11 січня.

6 січня Дональд Трамп закликав тисячі своїх прибічників прийти до Капітолію, коли там затверджувалася перемога Джо Байдена на виборах президента. У результаті натовп увірвався до будівлі і засідання парламентаріїв було перерване. Заворушення призвели до загибелі п'ятьох людей, десятки були затримані.

На цьому тлі Ненсі Пелосі закликала віце-президент США Майка Пенса негайно відсторонити Трампа від влади.

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