Головна слабкість – нерухомість: чим володіє Джо Байден та скільки заробив за 2020 рік

Раніше Байден заробляв на публічних виступах, книгах і роботі в університеті, але все його майно – мізер порівняно зі статками Трампа і Путіна

Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оприлюднив свою податкову декларацію за 2020 рік і, як виявилося, за останній рік він дещо збіднів. Майно у деклараціях американці не згадують, проте відомо, що глава Білого дому полюбляє нерухомість.

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Чим володіє 46-й американський президент та які його статки, з’ясувала Олена Кук для новин "Сьогодні".

Оприлюднювати свої прибутки в день податків – для американських президентів вже традиція. Щороку з часів Вотергейтського скандалу 1972-го, коли на корупції викрили президента Ніксона, декларації гарантів публікують на сайті Білого дому. Порушив це правило лише 45-й президент Дональд Трамп.

Байден вирішив не наслідувати попередника.

"Сьогодні – день податків! Ніхто не любить їх платити, я знаю. Але, як казав мій батько, – це маленька ціна, яку ми платимо, щоби жити в цій країні", – заявив він.

Президент і перша леді подали декларацію про податок на прибуток спільно та повідомили про скоригований федеральним бюджетом валовий дохід у 607 336 доларів. Байдени заплатили 157 414 доларів федерального податку на прибуток, а їхня ефективна федеральна ставка податку на прибуток у 2020 році становить 25,9 відсотка.

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Це дані про зароблене торік. Прибутки Байдена за 2020-й проти 2019-го зменшились майже на третину.

Загалом статки 46-го президента США американські ЗМІ оцінюють у 23 мільйони доларів. При цьому більшість грошей Байдена вкладені в нерухомість – це його слабкість.

Відео: Сьогодні

Нерухомість Байденів

Один із найрозкішніших маєтків Байденів – двоповерховий особняк колоніальних часів у Вілмінгтоні, штат Делавер. Зараз його вартість сягає 2 мільйонів доларів. Під час свого віцепрезидентства Байден здавав його в оренду ФБР за понад дві тисячі доларів на місяць.

2017-го сім'я Байденів придбала ще один маєток. Тепер вже на березі Атлантичного океану – теж у рідному Делавері. Це триповерховий дім із шістьма спальнями, п’ятьма вбиральнями та прибудинковою територією. Заплатили за нього Байдени майже 2,5 мільйони доларів.

Останні роки перед президентством Джозефа Байдена подружжя жило у маєтку григоріанської епохи у штаті Вірджинія. Тут було 5 спалень, тренажерний зал, сауна та паркінг на 20 автомобілів. Щоправда, цієї нерухомістю Байдени не володіли, а орендували, викладаючи щомісяця по 20 тисяч доларів.

"Ви всі мене добре знаєте. Я завжди кажу: я належу до середнього класу. Мене так і називають – Джо з середнього класу", – любить повторювати президент.

Найбагатші президенти

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Раніше Байден пояснював, що здебільшого свій прибуток отримував від публічних виступів, продажу книг та роботи в університеті. Та навіть усе його майно – мізер порівняно зі статками попередника – Дональда Трампа. 45-й президент і колишній бізнесмен володів капіталом у понад три мільярди доларів, і це не враховуючи елітну нерухомість.

Другим найбагатшим президентом США після Трампа був 35-й гарант конституції – Джон Кенеді. Він походив із заможної сім'ї. Його піковий капітал становив понад мільярд доларів.

Третім за сумою доходів вважають Джорджа Вашингтона. Перший президент США мав понад пів мільярда доларів статків.

Однак навіть найбагатші президенти США не зрівняються з доходами Володимира Путіна. При цьому задекларував він мізерні 130 тисяч доларів заробІтку за 2020 рік, а з автомобілів – Ниву, дві Волги та причіп Скіф і одну квартиру з гаражем. Тоді як світові аналітики оцінюють статки володаря Кремля у понад 200 мільярдів доларів.