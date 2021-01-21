Головна зірка: хто такий сенатор Сандерс, який став мемом після інавгурації Байдена

На тлі пандемії і карантину інавгурація президента Джо Байдена стала однією з найобговорюваніших подій за останні місяці. Зокрема, і з цієї причини гості церемонії дуже відповідально поставилися до свого зовнішнього вигляду, надівши костюми та сукні іменитих дизайнерів.
Але в підсумку вся увага була прикута тільки до сенатора штату Вермонт Берні Сандерса, який прийшов на захід у пухнастих в'язаних рукавицях і звичайній парці – і відразу став героєм мемів.
Головна зірка інавгурації
Попри температуру в +5 градусів тепла, 79-річний сенатор одягнувся значно тепліше, ніж всі інші. Але, як виявилося, це не просто модна примха політика – рукавиці зв'язала і подарувала йому вчителька зі штату Вермонт Джен Елліс.
Жінка давно займається в'язанням, використовуючи для цього пряжу від старих светрів і фліс, зроблений з перероблених пластикових пляшок. Політик цінує презент своєї виборниці і часто його носить.
Куртку Сандерс теж вибрав неспроста. Це парка від фірми Burton, також заснованої в Вермонті. Минулого року сенатор вже одягав на публічний захід куртку цього бренду, і після цього Burton отримав широку популярність.
Що ще потрібно знати про Сандерса?
Він належить до так званих "незалежних політиків". Хоча його погляди швидше можна назвати демократичними, але з відбитком соціалізму.
У минулому Сандерс був мером міста Берлінгтон і членом Палати представників Конгресу. З 2007 року – сенатор від штату Вермонт.
2016-го і 2019 років політик намагався стати кандидатом в президенти від Демократичної партії. А напередодні останніх виборів ходили чутки, що він може отримати посаду міністра праці в новій адміністрації Байдена.
Сандерс – мем
Після публікації фото з інавгурації в Мережі відразу з'явилися кумедні меми з сенатором – політика навіть прозвали творцем "нового модного тренду".
"Берні виглядає так, як ніби інавгурація – всього лише одна зі справ в його списку на сьогодні, і далеко не найголовніша", – написали в Twitter.
Добрався Сандерс і до України
Про його одяг пожартували в Театрі на Подолі, Укрпошті і навіть в українському ЦВК.
Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк