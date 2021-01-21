Головна зірка: хто такий сенатор Сандерс, який став мемом після інавгурації Байдена

На тлі пандемії і карантину інавгурація президента Джо Байдена стала однією з найобговорюваніших подій за останні місяці. Зокрема, і з цієї причини гості церемонії дуже відповідально поставилися до свого зовнішнього вигляду, надівши костюми та сукні іменитих дизайнерів.

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Але в підсумку вся увага була прикута тільки до сенатора штату Вермонт Берні Сандерса, який прийшов на захід у пухнастих в'язаних рукавицях і звичайній парці – і відразу став героєм мемів.

Головна зірка інавгурації

Попри температуру в +5 градусів тепла, 79-річний сенатор одягнувся значно тепліше, ніж всі інші. Але, як виявилося, це не просто модна примха політика – рукавиці зв'язала і подарувала йому вчителька зі штату Вермонт Джен Елліс.

Жінка давно займається в'язанням, використовуючи для цього пряжу від старих светрів і фліс, зроблений з перероблених пластикових пляшок. Політик цінує презент своєї виборниці і часто його носить.

Куртку Сандерс теж вибрав неспроста. Це парка від фірми Burton, також заснованої в Вермонті. Минулого року сенатор вже одягав на публічний захід куртку цього бренду, і після цього Burton отримав широку популярність.

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Що ще потрібно знати про Сандерса?

Він належить до так званих "незалежних політиків". Хоча його погляди швидше можна назвати демократичними, але з відбитком соціалізму.

У минулому Сандерс був мером міста Берлінгтон і членом Палати представників Конгресу. З 2007 року – сенатор від штату Вермонт.

2016-го і 2019 років політик намагався стати кандидатом в президенти від Демократичної партії. А напередодні останніх виборів ходили чутки, що він може отримати посаду міністра праці в новій адміністрації Байдена.

Сандерс – мем

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Після публікації фото з інавгурації в Мережі відразу з'явилися кумедні меми з сенатором – політика навіть прозвали творцем "нового модного тренду".

"Берні виглядає так, як ніби інавгурація – всього лише одна зі справ в його списку на сьогодні, і далеко не найголовніша", – написали в Twitter.

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