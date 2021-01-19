Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму

Вже завтра, 20 січня, демократ Джо Байден офіційно стане 46-м президентом США.

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Важко сказати, якою буде американська політика після приходу нового лідера. Однак певне враження про неї можна скласти, ознайомившись із заявами Байдена – про Україну, Росію, окупацію Криму, санкції і будівництво "Північного потоку – 2".

Сайт "Сьогодні" зібрав яскраві цитати політика в питаннях, які найбільше хвилюють українців.

Україна

Під час візиту до Києва в 2014 році Джо Байден, який на той момент обіймав посаду віцепрезидента, висловив своє захоплення українським народом і активністю громадянського суспільства.

"Ви дивовижні люди, український народ. Ви відважні люди. І ви ще раз показали це всьому світу. Завдяки вашій мужності та вашій жертовності українці перемогли – ви виграли для себе шанс докорінно змінити історію вашої країни на краще, на значно краще", – сказав він.

Уже в 2015 році політик знову прилетів до України і, виступаючи у Верховній Раді, побажав успіхів в боротьбі з корупцією.

"З часу обрання мене віцепрезидентом я подолав мільйон триста тисяч кілометрів. Весь світ спостерігає за вами. Це факт. Він спостерігає за вами, тому що сподівається, що ваш успіх у вашій боротьбі проти безжальної агресії Кремля і проти ракової пухлини корупції вплине і на них", – заявив тоді віцепрезидент.

Під час передвиборної кампанії у 2020 році демократ не раз наголошував на американо-українських відносинах. Зокрема, у серпні політик пообіцяв посприяти Україні в отриманні летального зброї, якщо він переможе на виборах.

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"Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, зокрема, смертоносне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", – наголосив тоді Байден.

Війна на Донбасі та окупація Криму

Після початку російської агресії Байден різко засудив окупацію Криму Росією і виступив за впровадження жорстких санкцій проти Кремля.

"13 з 15 країн-членів Ради безпеки ООН визнали референдум в Криму незаконним. Навіть Китай вирішив не підтримувати його і утримався, і Росія залишилася одна, оголена перед усім світом за ту агресію, яку вона вчинила. Це простий факт, що політична і економічна ізоляція Росії тільки посилиться, якщо вона продовжить йти тим самим шляхом. І насправді вона ще побачить нові санкції з боку США і ЄС " .

Різко висловлювався політик і щодо російської агресії на території Донбасу.

"Жодна держава не має права залякувати сусідів, нарощуючи війська вздовж кордону. Ми закликаємо Росію відвести сили. Жодна нація не повинна мати нестабільність в сусідній державі. Ми закликаємо Росію припинити підтримувати людей, які ховаються за масками у формі без розпізнавальних знаків, поширюючи тривожність у Східній Україні. І ми чітко дали зрозуміти, що подальша провокаційна поведінка Росії спричинить збільшення санкцій і поглиблення ізоляції" , – заявляв політик.

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Ще більш категоричні висловлювання прозвучали з вуст Байдена в грудні 2015 року, коли він виступав у Верховній Раді.

"У XXI столітті ми не можемо дозволяти країнам насильно змінювати кордони. Це базові правила. І якщо ми відступимо від них, ми про це пошкодуємо. Росія порушила ці базові правила і продовжує їх порушувати. Сьогодні Росія окупувала суверенну українську територію. Дозвольте мені бути гранично чітким: США не визнають і ніколи не визнають російські спроби анексувати Крим. Саме так просто це і варто розуміти: цьому немає жодних виправдань".

Росія

Якщо в далекому 2009 році Байден виступав за перезавантаження відносин з РФ, то після початку війни на Донбасі і окупації Криму його риторика різко змінилася.

"У відносинах з Росією нам треба натиснути кнопку Reset, перезавантажити їх і переглянути всі точки нашого дотику, де ми можемо і повинні працювати разом", – говорив політик у лютому 2009-го.

А, наприклад, під час передвиборної кампанії в 2020 році демократ назвав РФ головним ворогом своєї країни. Москва, переконаний він, загрожує нацбезпеці Америки і намагається зруйнувати відносини країни з іншими державами.

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"Я думаю, що найбільша загроза для США в плані руйнування нашої безпеки і наших союзів – це Росія", – заявляв він.

На відміну від свого конкурента Дональда Трампа, який не раз натякав на можливий вихід США зі складу НАТО, Байден навпаки всіляко наголошує на важливості Альянсу.

"Кремль хотів би, щоб західні лідери оголосили НАТО застарілим і скоротили інвестиції в колективну оборону. З огляду на агресію Росії в Грузії і Україні, НАТО має продовжувати перекидати війська і військовий потенціал до Східної Європи, щоб стримати і, в разі необхідності, відбити напад Росії на одну з держав-членів Альянсу " .

"Північний потік – 2"

Зараз важко зрозуміти, яку стратегію адміністрація Байдена вибере щодо газопроводу "Північний потік – 2".

У 2016 році, коли демократ був віцепрезидентом, він заявляв, що "Північний потік-2" – погана угода для Європи. "Жодна з країн не повинна використовувати енергію в якості зброї", – пояснював він тоді.

Однак напередодні радник Байдена Н. Бернс виступив за призупинення санкцій проти російського газопроводу.

"Європейці повинні зупинити будівництво Північного потоку – 2, а американці – тимчасово зупинити дію санкцій", – сказав він.

Втручання у вибори

У жовтні 2020-го Байден заявив про те, що країни, які втрутилися в американські вибори, будуть відповідати за це.

"Я ясно дав зрозуміти, що будь-яка країна, незалежно від того, хто вона, втручаючись в американські вибори, заплатить певну ціну. Вони заплатять за це певну ціну. Було цілком зрозуміло, що в ці вибори (я не буду вдаватися в останні) була залучена Росія. Китай був залучений до певної міріи а тепер ми дізнаємося, що до цього причетний Іран. Вони заплатять свою ціну, якщо мене оберуть. Вони заважають американському суверенітету, ось що зараз відбувається".

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Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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