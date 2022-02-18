Держдеп назвав умову для нових переговорів з РФ щодо України

США готові провести нові переговори з Росією, але якщо не буде ескалації конфлікту в Україні. Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телеканалу Україна 24.
"У Мюнхені обговорюватимуть ситуацію без Росії. Як сказав держсекретар Блінкен під час виступу в ООН на Раді безпеки, він готовий зустрічатися з російською стороною. Він запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Європі наступного тижня. Але хочу наголосити, що зустріч із міністром Лавровим буде лише у разі, якщо не буде подальшого вторгнення в Україну", – сказала вона.
Напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі заявляла, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання з комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.
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При цьому, як написав The Washington Post, дві офіційні особи США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка "знерухомить мирних жителів"
Ситуація із гарантіями безпеки
- Росія хоче гарантій щодо невступу України в НАТО і вимагає вирішити це питання. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом 15 лютого.
- Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин Він попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 17 лютого Москва оприлюднила свою відповідь на відмову країн Заходу надання їй гарантій нерозширення НАТО на схід. У Росії констатували, що їх так і не почули.
- 18 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у режимі відеоконференції обговорив із постійними членами Ради безпеки РФ ситуацію навколо України.