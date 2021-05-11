Держдеп вимагає негайно припинити ракетні атаки на Ізраїль

Ентоні Блінкен визнав право Ізраїлю "захищати своїх громадян і територію" від нападів палестинців, але розраховує на зниження напруженості

Ракетні обстріли Ізраїлю слід негайно припинити, а палестинці і ізраїльтяни мають вжити конкретних кроків для зниження напруженості в регіоні.

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС Йорданії Айманом Хусейном Абдаллою ас-Сафаді, передає Reuters.

"Ми дуже зосереджені на ситуації в Ізраїлі, на Західному березі, в секторі Гази, дуже глибоко стурбовані ракетними обстрілами, які ми спостерігаємо зараз, які їм потрібно зупинити, їм потрібно припинити негайно", – цитує видання главу Держдепу.

Він також додав, що важливо, щоб всі сторони вжили заходів з деескалації та врегулювання ситуації, і зазначив, що "Ізраїль має право захистити своїх громадян і територію від цих атак".

Блінкен розповів, що загострення в цьому регіоні буде обговорюватися під час переговорів з йорданським міністром.

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Нагадаємо, палестинські угруповання випустили з сектору Гази щонайменше 40 ракет по ізраїльській території. Більшість з них було перехоплено системою ППО "Залізний купол". Незадовго до цього угруповання "Ісламський джихад" висунуло ультиматум з вимогою виведення ізраїльських сил безпеки з Храмової гори в Єрусалимі і району Шейх-Джаррах.

Тим часом палестинська сторона повідомила вже про 20 загиблих у результаті ізраїльського авіаудару у відповідь, серед яких нібито троє дітей. Ізраїльтяни ж стверджують, що ліквідували одного з командирів ХАМАС.

Загострення відбулося на тлі зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.