Держдеп США зажадав від Росії пояснень через ескалацію на Донбасі

У відомстві зазначили, що Штати підтримують Україну як свого партнера

Державний департамент США вимагає від Росії пояснень через пересування військ поблизу кордону з Україною.

Реклама

Про це заявив прессекретар відомства Нед Прайс.

Він підкреслив, що Штати стурбовані спробами Москви залякати Київ – незалежно від того, відбувається це усередині кордонів української держави чи на російській території.

"Ми попросили, щоб Росія надала пояснення в зв'язку з цими провокаціями... проте, що найважливіше, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цього залякування і агресії", – зазначив представник.

Нагадаємо, раніше посли країн – членів Північноатлантичного альянсу провели екстрену нараду, на якій висловили стурбованість через стягування російських військ до кордонів України.

Реклама

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його держава підтримає Україну.

Що відбувається на Донбасі і чи загрожує нашій країні повномасштабне вторгнення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама