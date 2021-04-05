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Держдеп США зажадав від Росії пояснень через ескалацію на Донбасі

5 квітня, 20:56

Віталій Семченко Віталій Семченко

У відомстві зазначили, що Штати підтримують Україну як свого партнера

Державний департамент США вимагає від Росії пояснень через пересування військ поблизу кордону з Україною.

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Про це заявив прессекретар відомства Нед Прайс.

Він підкреслив, що Штати стурбовані спробами Москви залякати Київ – незалежно від того, відбувається це усередині кордонів української держави чи на російській території.

"Ми попросили, щоб Росія надала пояснення в зв'язку з цими провокаціями... проте, що найважливіше, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цього залякування і агресії", – зазначив представник.

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Нагадаємо, раніше посли країн – членів Північноатлантичного альянсу провели екстрену нараду, на якій висловили стурбованість через стягування російських військ до кордонів України.

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Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його держава підтримає Україну.

Що відбувається на Донбасі і чи загрожує нашій країні повномасштабне вторгнення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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