Готують до Олімпіади або хочуть отруїти: американський комік висміяв вакцинацію Путіна (відео)

Зі слів Феллона, Путін – перший росіянин, який вижив після ін'єкції

Відомий американський комік Джиммі Феллон посміявся на вакцинацією президента Росії Володимира Путіна, назвавши його першим росіянином, що вижив після ін'єкції, у своїй гумористичній програмі The Tonight Show.

"Отримавши вакцину, Путін увійшов в історію, як перший росіянин, який отримав ін'єкцію чогось і вижив, щоб про це розповісти", – заявив Феллон, додавши, що "коли росіянину роблять укол, його або хочуть отруїти, або готують до Олімпіади".

Реклама

Таким чином комік натякнув на отруєння противників, в яких звинувачують Кремль, а також допінгові скандали з російськими спортсменами.

Він також пригадав російському президентові його любов до фото з оголеним торсом і знамените фото на коні.

"Медсестра запитала: в яку руку? І Путін відповів: в ліву. А потім без сорочки галопом поскакав на коні", – пожартував Феллон.

Не обійшлося і без натяку на любов росіян до горілки.

"У Кремлі не сказали, яку вакцину отримав Путін. Можливо це Супутник V, CoviVac або Smirnoff і Smirnoff", – зазначив Феллон.

Реклама

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 23 березня, отримав щеплення від COVID-19. Причому прес-секретар глави Кремля Пєсков чомусь проігнорував запитання, якою саме вакциною зробили щеплення російському лідерові.

Ми також повідомляли, що Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроєкт, яким нинішньому президентові Володимиру Путіну дозволяється балотуватися на посаду глави держави ще двічі, незважаючи на попередні президентські терміни.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама