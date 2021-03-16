Громадяни України втручалися у вибори президента – доповідь розвідки США

Росія знову втручалася в президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їхній результат, дискредитуючи переміг в результаті голосування демократа Джо Байдена.

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Про це йдеться в доповіді національної розвідки США, який відомство розсекретило 16 березня.

Автори документа сфокусувалися на діях трьох країн: Ірану, Китаю та Росії, якій приділили третину доповіді.

Росія

Співробітники нацрозвідки США дійшли висновку, що президент РФ Володимир Путін особисто санкціонував дії з очорнення Байдена та Демократичної партії загалом, а також з підтримки його суперника-республіканця Дональда Трампа.

Крім того, РФ намагалася підірвати суспільну довіру до виборчого процесу та загострити політичну розколу в суспільстві США.

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Згадується в доповіді і Україна:

"За нашою оцінкою, до дій, метою яких були президентські вибори 2020 року, причетні російські розвідвідомства, пов'язані з ними громадяни України та їхні мережі, а також російські державні ЗМІ, тролі та онлайн-проксі".

Уточнюється, що Кремль використовував українців та їхні компанії, щоб отримати можливість заперечувати свою причетність до втручання у виборчий процес.

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Інша мета – домогтися зниження підтримки Америкою уряду України. Зокрема, в цьому звинувачується й підсанкційний нардеп Андрій Деркач.

"У нас немає доказів, що підтверджують причетність уряду України до будь-якої з цих спроб", – резюмується в звіті.

Однак, на відміну від минулих виборів 2016 року, розвідники не зафіксували "наполегливих зусиль Росії в кіберпросторі, спрямованих на отримання доступу до інфраструктури для проведення виборів".

Іран

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На другому після Росії місці розвідка США згадує Іран – в 2020 році він набагато активніше, аніж раніше, надсилав виборцям в США електронні листи і повідомлення про шахрайство на виборах.

На відміну від Москви, Тегеран намагався не допустити перемоги не Байдена, а Трампа, але при цьому теж намагався підірвати впевненість громадян Сполучених Штатів у виборчому процесі та їхніх державних інститутах, посіяти політичні розбіжності і загострити соціальну напруженість в країні.

Водночас свідоцтв того, що Іран допомагав Байдену або іншим суперникам Трампа, розвідка не виявила. Як і спроб прямого втручання у вибори.

Допускається, що кампанія із втручання була санкціонована верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї

Китай

Що стосується Китаю, то ця країна взагалі не намагалася вплинути на результат виборів, затверджуються в спецслужбі "з високою часткою впевненості".

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Розвідка вважає причиною невтручання з боку КНР відсутність впевненості в тому, що перемога будь-якого з основних кандидатів – Байдена або Трампа – варта того, аби ризикувати бути викритим у втручанні.

Друга причина – те, що КНР прагне до стабільності у відносинах з США.

У Пекіні вважають, що так званих традиційних інструментів впливу – "адресних економічних заходів та лобізму" – буде досить, аби вплинути на американську політику щодо Китаю, незалежно від результату виборів.

Інші країни

Допускається, що Ліван (через терористичне угрупування "Хезболла" та її керівника Хассана Насраллу), Куба та Венесуела (з безпосередньої санкції президента Ніколаса Мадуро) намагалися зашкодити Дональду Трампу переобратися.

Реакція США

Грунтуючись на цій доповіді, міністри юстиції та внутрішньої безпеки США проведуть власну оцінку спроб іноземних осіб вплинути на безпеку і чесність системи проведення виборів і підготують доповідь з висновками.

Після цього міністр фінансів в консультації з держсекретарем, міністром внутрішньої безпеки і генпрокурором, введуть санкції.

Нагадаємо, що в січні Міністерство фінансів США ввело санкції проти сімох громадян України, звинувативши їх у втручанні в вибори.

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