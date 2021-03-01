Губернатора Нью-Йорку звинувачують у сексуальних домаганнях

Відразу дві екс-помічниці Ендрю Куомо розповіли про його непристойні натяки

Губернатора штату Нью-Йорк, демократа Ендрю Куомо дві його колишні помічниці звинуватили в сексуальних домаганнях, що мали місце з 2016 по 2020 рік.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Першою про кілька інцидентів з 2016 по 2018 рік розповіла журналістам колишня чиновниця Ліндсі Бойлен.

За її словами, губернатор кілька разів демонстрував неприйнятну поведінку. Так, Бойлен стверджує, що Куомо робив неоднозначні коментарі в її бік, міг запропонувати зіграти в покер на роздягання, несподівано поцілувати її в губи або торкнутися нижньої частини її спини чи ніг.

Через кілька днів після публікації історії Ліндсі Бойлен зі звинуваченнями виступила ще одна екс-помічниця Куомо – 25-річна Шарлотт Беннетт. За її словами, минулої весни і влітку губернатор демонстрував до неї неприхований сексуальний інтерес.

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Зокрема жінка розповіла, як губернатор розпитував її про сексуальне життя, і запитував, чи мала вона коли-небудь секс зі старшим чоловіком. А також говорив, що сам "відкритий для стосунків із жінками, яким близько 20".

Обидві жінки повідомили, що до сьогодні не наважувалися надати своїм історіям розголосу, але ділилися ними з близьким оточенням.

Ендрю Куомо відкидає звинувачення. За його словами, він ставив особисті запитання Шарлотті Беннет виключно як наставник, а історію Ліндсі Бойл він взагалі спростовує.

"Я ніколи не загравав з міс Беннет, як і ніколи не мав наміру діяти у будь-який неприйнятний спосіб", – сказав Куомо журналістам.

Губернатор закликав до незалежного розслідування і пообіцяв повну співпрацю з розслідуванням, а також попросив жителів штату Нью-Йорк не поспішати з висновками.

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Нагадаємо, в лютому прокуратура Парижа пред'явила французькому акторові Жерару Депардьє звинувачення в сексуальних домаганнях і згвалтуванні.

У квітні 2020 року колишня помічниця нинішнього президента США Джо Байдена Тара Ріде заявила, що на початку 1990-х її начальник, який на той час обіймав місце в Сенаті США, домагався її в підвальному приміщенні офісної будівлі на Капітолійському пагорбі.

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