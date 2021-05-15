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Хакерське угруповання, що атакувало трубопровід в США, закрилося

15 травня, 10:45

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Групу DarkSide підозрюють в зв'язках з Росією, хоча США не поспішають звинувачувати в атаці вище керівництво країни

/ Фото: Getty Images

Хакерське угруповання DarkSide, обвинувачене в атаці на трубопровід Colonial Pipeline в США, оголосило про своє закриття.

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Як пише Wall Street Journal з посиланням на компанії з кібербезпеки FireEye і Intel 471, хакери повідомили, що втратили доступ до інфраструктури, що використовується для роботи, а також поскаржилися на тиск з боку держорганів США.

Однак, експерти не виключають возз'єднання хакерів під іншим ім'ям.

Хакери атакували системи Colonial Pipeline ще 7 травня за допомогою програми-здирника – вони завантажили і зашифрували майже 100 Гб даних. Виведені з мережі системи виявилися критично важливими для роботи трубопроводу, тому всі пов'язані з ним операції зупинилися. З цієї "труби" бензин, дизельне і реактивне паливо постачають аж у 18 штатів.

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Хакерське угруповання, що атакувало трубопровід в США, закрилося
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Більш детально ми розповідали в матеріалі Російський слід, режим НС і ціни на нафту. Все про хакерську атаку на найбільший трубопровід США.

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Пізніше ЗМІ повідомили, що кіберзлочинцям заплатили 5 млн доларів в біткоінах, щоб відновити роботу трубопроводу.

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