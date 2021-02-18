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Хакери з КНДР намагалися викрасти в США 1,3 млрд доларів: до чого тут Росія

18 лютого, 02:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Кіберзлочинці атакували як банки, так і кіностудії

Влада Сполучених Штатів звинувачує трьох хакерів з Північної Кореї (КНДР) у великих численних кібератаках на американські компанії з метою заволодіння грошима та криптовалютою на суму понад 1,3 мільярда доларів.

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Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

У Мін'юсті зазначають, що кібератаки були спрямовані як на банки, так і голлівудські кіностудії.

В обвинувальному висновку стверджується, що 31-річний Джон Чан Хек, 27-річний Кім Ір і 36-річний Пак Джин Хек раніше працювали у військовій розвідці КНДР.

У Сполучених Штатах хакери зокрема вчинили в 2014 році атаку на Sony Pictures Entertainment за виробництво фільму "Інтерв'ю", в якому зображено вбивство лідера Північної Кореї.

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"Бойовики Північної Кореї, які використовують клавіатуру, а не зброю, крадуть цифрові гаманці з криптовалютою замість мішків з готівкою – найбільші в світі грабіжники національних держав 21 століття", – заявив помічник генпрокурора США Джон Демерс.

Росія і Китай у змові?

За інформацією ФБР, троє підозрюваних хакерів імовірно перебувають на території Північній Кореї, проте час від часу їх розміщували і в інших країнах – зокрема в Китаї та Росії.

Нагадаємо, хакери з Північної Кореї також намагалися зламати сервери компанії Pfizer, щоб отримати дані про COVID-вакцину.

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