Хакери "злили" дані півмільярда користувачів Facebook: реакція соцмережі

Невідомий хакер опублікував у відкритому доступі особисті дані понад півмільярда користувачів соцмережі Facebook з 106 країн. Даний "злив" може бути пов'язаний з січневим, в коли в Мережу витекли дані мільйонів користувачів.

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Про це повідомляє Business Insider.

Розкриті дані включають прив'язані до сторінок номера телефонів, повні імена, дати народження, електронну пошту та іншу інформацію.

Загалом були "злиті" дані 533 мільйонів користувачів. Українців серед них не виявилося, але там була інформація про:

32 млн користувачів із США;

11 млн з Великої Британії;

6 млн з Індії.

У Facebook запевняють, що злиті дані не несуть загрози, тому що вони були отримані за допомогою програмної уразливості, виправленої в 2019 році. Після цього юзерів просили змінити паролі.

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Нагадаємо, що в жовтні Євросоюз почав розслідування щодо Facebook через можливий витік і недостатню захищеність особистих даних дітей в соцмережі Instagram.

Також раніше повідомлялося про крадіжку хакерами даних про більш 10 млн акаунтів на сайтах онлайн-бронювання готелів, зокрема Booking.

А про те, як Facebok вирішив судитися з двома українцями, звинуваченими в хакерстві, дивіться у відеосюжеті:

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