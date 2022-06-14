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СЬОГОДНІ Світові новини США

HIMARS лише квіточки. У Пентагоні розповіли про постачання озброєнь в Україну

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 23:29
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Представник Пентагону також підтвердив зобов'язання США продовжити постачання цих систем та боєприпасів до України
США постачає в Україну озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"
США постачає в Україну озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

Надання Україні кількох реактивних систем залпового вогню HIMARSв останньому транші оборонної допомоги – це лише відправна точка. США продовжать постачати все, що необхідно для перемоги у протистоянні агресії Росії.

Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол.

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"Ми здійснили "початковий" транш систем HIMARS, і поки ми зараз говоримо, українці завершують навчання", – зазначив представник Пентагону.

За його словами, в оборонному відомстві США незабаром очікують уведення отриманих ЗСУ систем залпового вогню.

Кол підтвердив зобов'язання США продовжити постачання цих систем та боєприпасів в Україну.

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

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HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Раніше ми розповідали, що президент Володимир Зеленський заявив, що США підтвердили на різних рівнях, що до України направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

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Крім того, посол США дозволила використати HIMARS на розсуд ЗСУ.

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