Хотів відрізати голову Байдену: американця заарештували за погрози президенту

У США суд пред'явив чоловікові звинувачення в погрозах президенту – 27-річний Девід Кайл Рівз зі штату Північна Кароліна неодноразово телефонував до Білого дому і погрожував обезголовити Джо Байдена.
Про це повідомляє CNN.
Згідно з кримінальною скаргою, яка була опублікована федеральним судом Північної Кароліни, обвинуваченого затримали за свідомі і навмисні погрози позбавити життя президента і заподіяти йому тілесних ушкоджень.
За даними прокурора, з 28 січня по 1 лютого Рівз телефонував до Білого дому і погрожував президенту Байдену та іншим членам адміністрації.
В одному з таких дзвінків чоловік заявив, що збирається "вбити всіх" і "відрубати вам голови". Після цього з Рівзом зв'язався агент секретної служби.
Пізніше Рівз теж кілька разів протягом дня телефонував агенту і погрожував йому, президенту та іншим людям. Також він стверджував, що лише користується своєю свободою слова і "не зробив нічого поганого".
11 лютого федеральний суддя залишив обвинуваченого під вартою. Зараз Рівз перебуває у в'язниці округу Мекленбург. Він себе винним не визнає і вже пройшов психіатричний огляд.
Нагадаємо, що раніше в Республіканській партії США заявили про намір домагатися імпічменту Джо Байдена.
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