Бажаєте війну чи діалог? США закликали Путіна нарешті визначитись

Переговори США із Росією залежать від вибору Москви. Про це повідомила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі. УНІАН .
Так вона прокоментувала пропозицію президента України Володимира Зеленського провести тристоронні переговори із главами США та РФ.
За її словами, глава РФ Володимир Путін має нарешті визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація та санкції, чи діалог.
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"Мені нема чого відповісти у плані подальших кроків у переговорах. Зараз усі повернулися до своїх столиць і це обговорюють. Зауважу, що позиція президента і наша полягає в тому, що Путін і Росія повинні визначитися, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, що вони вирішать. Якщо вони вирішать вторгнутися в Україну, економічні наслідки будуть далеко за межами 2014 року. Якщо вони вирішать, що захочуть брати участь у дипломатичних розмовах та переговорах, ми відкриті. І ми сподіваємось, що вони це зроблять", – сказала вона.
Псакі ще раз наголошувала, що Росія має сама зробити вибір.
Переговори Україна-США-Росія
- Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.
- У ході щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня 2021 року Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
- Доволі швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити із його шефом.
- Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним
На прес-конференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив , що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним
Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним . Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.
При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав головну мету виклику Путіна на переговори . Він вважає, що таким чином вказують на те, що Росія є стороною конфлікту.