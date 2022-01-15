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Бажаєте війну чи діалог? США закликали Путіна нарешті визначитись

Наталія Магдик Наталія Магдик
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15 січня, 12:42
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Для вирішення конфлікту Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із Байденом та Путіним
Якщо РФ вирішить вторгнутися в Україну, економічні наслідки будуть далеко за межами 2014 року
Якщо РФ вирішить вторгнутися в Україну, економічні наслідки будуть далеко за межами 2014 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори США із Росією залежать від вибору Москви. Про це повідомила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі. УНІАН .

Так вона прокоментувала пропозицію президента України Володимира Зеленського провести тристоронні переговори із главами США та РФ.

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За її словами, глава РФ Володимир Путін має нарешті визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація та санкції, чи діалог.

"Мені нема чого відповісти у плані подальших кроків у переговорах. Зараз усі повернулися до своїх столиць і це обговорюють. Зауважу, що позиція президента і наша полягає в тому, що Путін і Росія повинні визначитися, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, що вони вирішать. Якщо вони вирішать вторгнутися в Україну, економічні наслідки будуть далеко за межами 2014 року. Якщо вони вирішать, що захочуть брати участь у дипломатичних розмовах та переговорах, ми відкриті. І ми сподіваємось, що вони це зроблять", – сказала вона.

Псакі ще раз наголошувала, що Росія має сама зробити вибір.

Переговори Україна-США-Росія

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

На прес-конференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив , що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним

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Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним . Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав головну мету виклику Путіна на переговори . Він вважає, що таким чином вказують на те, що Росія є стороною конфлікту.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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