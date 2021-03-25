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Йдуть на світовий рекорд: Байден подвоїв мету з вакцинації в США

25 березня, 20:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американський президент наказала вакцинувати ще 100 мільйонів осіб до кінця квітня

Президент США Джо Байден оголосив нову мету для своїх перших 100 днів на посаді – це досягти позначки у 200 млн введених вакцин в Сполучених Штатах. Раніше він ставив за мету 100 млн вакцин.

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Про це, як повідомляє CNBC, він заявив 25 березня на своїй першій прес-конференції з моменту інавгурації.

"Я знаю, що це амбітно, вдвічі більше за нашу початкову мету, але жодна інша країна в світі навіть близько не наблизилася до того, що робимо ми. Я вірю, що нам це під силу", – сказав Байден.

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Варто зазначити, що 100-мільйонну вакцину в США було введено ще 19 березня – на 59-й день його перебування на посаді.

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Незважаючи на неквапливі темпи на початку вакцинаційної кампанії в США, минулого тижня країна наростила їх до 2,5 млн введених вакцин на добу. Якщо американці збережуть цю швидкість вакцинації, то показник у 200 млн доз буде досягнутий приблизно 23 квітня – за тиждень до закінчення 100 перших днів перебування Байдена в Білому домі.

Нагадаємо, що на цьому тлі в Сполучених Штатах з'явилися так звані мисливці за вакцинами – вони допомагають тим, хто не може самостійно записатися на щеплення.

Відео: Сьогодні

Також ми писали про рішення США поставити сукупно 4 млн доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca до Мексики і Канади.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США вакцинація вакцина коронавірус Джо Байден COVID-19
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