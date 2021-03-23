Ракети на Марсі до 2030 року: Маск заінтригував заявою

Американська космічна компанія SpaceX відправить ракети на Марс задовго до кінця нинішнього десятиліття і побудує там свою базу.
Про це заявив її генеральний директор Ілон Маск.
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"SpaceX посадить кораблі Starship на Марсі задовго до 2030 року", – написав він 23 березня в Twitter, коментуючи статтю про розвиток авіакосмічної індустрії в Європі.
Маск додав, що побудувати базу на Червоній планеті, яку він назвав Mars Base Alpha, можливо, але "по-справжньому складним досягненням" є доведення її до автономного функціонування.
Попри те, що в лютому випробувальний корабель Starship SN9, на якому SpaceX хоче доставити людей на Місяць і Марс, вибухнув по час тестового польоту, компанії Маска вдалося залучити близько 850 млн доларів в якості часткового фінансування.
SpaceX планує провести перший орбітальний політ Starship в кінці 2021 року. А в 2023 році компанія планує здійснити перший політ навколо Місяця – єдиним членом екіпажу поки що числиться японський мільярдер Юсаку Маедзава, який готовий оплатити участь ще вісьмох осіб.
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