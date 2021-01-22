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Ілон Маск оголосив конкурс: заплатить 100 мільйонів доларів

22 січня, 03:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Подробиці він обіцяє наступного тижня

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який не так давно став найбагатшою людиною в світі, пообіцяв 100 мільйонів доларів тому, хто розробить найбільш ефективний метод уловлювання вуглекислого газу.

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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я жертвую 100 мільйонів доларів на приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю. Подробиці наступного тижня", – написав Маск.

Однак під публікацією Маска користувачі Мережі запропонували почати з іншого – пожертвувати ці гроші на боротьбу з коронавірусом і закупівлю вакцин.

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"Як щодо того, щоб пожертвувати 100 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19, а також провести тестування і вакцинацію? .. Якщо ми не переможемо COVID-19, не матиме значення, який у нас вуглецевий слід!", – написав користувач Майк Хофер.

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Також ми писали про те, що Ілон Маск за добу збіднів на 9 млрд доларів. До цього призвело несподіване падіння акцій Tesla на тлі появи нового штаму коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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коронавірус Tesla Ілон Маск
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