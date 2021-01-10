Ілон Маск став найбагатшою людиною світу

Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, став найбагатшою людиною у світі 8-го січня.

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У 209 мільярдів доларів оцінює його статок рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Отже, у трійці найбагатших людей світу:

Ілон Маск – $ 209 000 000 000;

Джефф Безос – $ 186 000 000 000;

Білл Гейтс – $ 134 000 000 000.

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Глава Amazon Джефф Безос посунувся на друге місце в рейтингу найзаможніших людей планети. Його статок оцінюють у 186 мільярдів доларів.

Білл Гейтс посів третю сходинку в рейтингу. У нього – 134 мільярди доларів.

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Ілон Маск очолив Bloomberg Billionaires Index завдяки зростанню акцій електромобіля Tesla.

Підприємець заявляв, що продасть своє майно, щоб за отримані гроші побудувати місто на Марсі.

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Раніше стало відомо, що Ілон Маск за добу збіднів на 9 млрд доларів. До цього призвело несподіване падіння акцій Tesla на тлі появи нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, декілька років тому Ілон Маск пропонував генеральному директору Apple Тіму Куку купити компанію Tesla, але той відмовився.

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