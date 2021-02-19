Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Американський бізнесмен і творець Tesla Ілон Маск, який нещодавно підірвав курс невідомої йому криптовалюти, очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

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Як повідомляє видання, наразі його статки становлять 199,9 мільярдів доларів.

У цьому місяці SpaceX привернула ще 850 мільйонів доларів США від групи інвесторів на чолі з Sequoia Capital.

За індексом, компанія оцінюється в 74 мільярди доларів, що на 60% більше, ніж в серпні. Це допомогло збільшити чистий прибуток Маска приблизно на 11 мільярдів доларів.

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Так Маск знову обійшов в списку мільярдерів главу корпорації Amazon Джеффа Безоса.

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Нещодавно молодший брат засновника і гендиректора Tesla Inc Ілона Маска, Кімбал, продав близько 30 тисяч акцій компанії на суму 25,6 млн доларів.

До речі, в минулому році компанія Tesla встановила новий рекорд продажів – в 2020-му купили 499 550 електрокарів цієї марки, що на 36% більше, ніж роком раніше.

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