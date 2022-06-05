Ілон Маск за день втратив 17 млрд. доларів

Засновник компаній SpaceX і Tesla, як і раніше, залишається найбагатшою людиною світу

Ілон Маск втратив $16,9 мільярда. Колаж "Сьогодні"

Акції виробника електромобілів Tesla різко впали на 9%, після того, як стало відомо про плани керівника компанії скоротити штат на 10%.

Про це повідомляє Forbes.

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Деталі

За попередніми даними, стан Ілона Маска після оприлюднення цієї інформації зменшився майже на 17 млрд доларів. Акції виробника електромобілів 3 червня опустилися на 9,2%, а статки Ілона Маска зменшилися на 16,9 млрд доларів на тлі висловлювань про прийдешні скорочення. Статки бізнесмена оцінюються в 216,8 млрд доларів.

Ілон Маск придбав Twitter, переплативши сім мільярдів доларів

Американський мільярдер та генеральний інженер SpaceX Ілон Маск офіційно став власником великої соціальної мережі Twitter.

Вартість покупки складе 44 мільярди доларів, за ціною 54,20 долара США за акцію, що на 38% відсотків дорожче, ніж акції оцінювалися на момент закриття біржі 1 квітня. Цікаво, що нещодавно Ілон Маск міркував на тему створення нової соцмережі і при цьому критикував Twitter через відсутність свободи слова.

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