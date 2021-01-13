Імпічмент Трампа можуть підтримати 20 конгресменів-республіканців

У США понад 20 конгресменів з Республіканської партії хочуть підтримати імпічмент чинного президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерел, резолюцію про імпічмент Трампа можуть підтримати 20 або більше законодавців-республіканців.
Інше джерело Республіканської партії говорить, що від 10 до 25 членів Республіканської партії перестануть діяти від президента Трампа і проголосують за статтю про імпічмент.
Також Дональду Трампу хочуть заборонити займати державні пости в майбутньому.
Детально про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії".
Також ми писали про те, що віце-президент США Майкл Пенс відмовився відсторонити діючого президента Дональда Трампа від влади.
Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив своїх політичних супротивників в "найбільшою полюванні на відьом" через спроби оголосити йому імпічмент.
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