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Імпічмент Трампа можуть підтримати 20 конгресменів-республіканців

13 січня, 05:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Висловитися за імпічмент можуть законодавці-республіканці

У США понад 20 конгресменів з Республіканської партії хочуть підтримати імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

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Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерел, резолюцію про імпічмент Трампа можуть підтримати 20 або більше законодавців-республіканців.

Інше джерело Республіканської партії говорить, що від 10 до 25 членів Республіканської партії перестануть діяти від президента Трампа і проголосують за статтю про імпічмент.

Також Дональду Трампу хочуть заборонити займати державні пости в майбутньому.

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Детально про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії".

Також ми писали про те, що віце-президент США Майкл Пенс відмовився відсторонити діючого президента Дональда Трампа від влади.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив своїх політичних супротивників в "найбільшою полюванні на відьом" через спроби оголосити йому імпічмент.

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