Імпічмент Трампа: республіканці розповіли, коли ухвалять рішення

Рішення по чинному президенту США Дональда Трампа в сенаті до 20 січня ухвалено не буде.
Про це розповів лідер республіканців Мітч Макконнелл, передає CNN.
Водночас він зазначив, що попередні процеси щодо імпічменту в сенаті тривали 83 дні, 37 днів і 21 день.
Чиновник Республіканської партії раніше заявив, що Макконнелл ясно дав зрозуміти своїм союзникам, що він закінчив захищати Трампа і що він не розмовляв з президентом США з грудня.
Відзначимо, Нижня палата Конгресу США – Палата представників 231 голосом ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, законодавці підтримали проведення двогодинних дебатів. За цей час демократи, які підтримували імпічмент, і республіканці, які виступають проти, намагалися переконати друг одного у власній правоті.
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