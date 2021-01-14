Русский
$ 27,97
34,04
  1. Світові новини
  2. США

Імпічмент Трампа: республіканці розповіли, коли ухвалять рішення

14 січня, 00:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Макконнелл вважає, що рішення по Трампу буде ухвалено після 20 січня

Рішення по чинному президенту США Дональда Трампа в сенаті до 20 січня ухвалено не буде.

Реклама

Про це розповів лідер республіканців Мітч Макконнелл, передає CNN.

Водночас він зазначив, що попередні процеси щодо імпічменту в сенаті тривали 83 дні, 37 днів і 21 день.

Чиновник Республіканської партії раніше заявив, що Макконнелл ясно дав зрозуміти своїм союзникам, що він закінчив захищати Трампа і що він не розмовляв з президентом США з грудня.

В тренді
"Скинь Дональда з потяга". Чому трампізму і Республіканській партії далі не по дорозі (рос.)

Відзначимо, Нижня палата Конгресу США – Палата представників 231 голосом ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа.

Реклама

Нагадаємо, законодавці підтримали проведення двогодинних дебатів. За цей час демократи, які підтримували імпічмент, і республіканці, які виступають проти, намагалися переконати друг одного у власній правоті.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірників
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
На відео штурму Капітолія почули фрази російською
На відео штурму Капітолія почули фрази російськоюСША
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
"Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днівСША
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекорд
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекордКриптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти