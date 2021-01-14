Імпічмент Трампа: республіканці розповіли, коли ухвалять рішення

Макконнелл вважає, що рішення по Трампу буде ухвалено після 20 січня

Рішення по чинному президенту США Дональда Трампа в сенаті до 20 січня ухвалено не буде.

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Про це розповів лідер республіканців Мітч Макконнелл, передає CNN.

Водночас він зазначив, що попередні процеси щодо імпічменту в сенаті тривали 83 дні, 37 днів і 21 день.

Чиновник Республіканської партії раніше заявив, що Макконнелл ясно дав зрозуміти своїм союзникам, що він закінчив захищати Трампа і що він не розмовляв з президентом США з грудня.

Відзначимо, Нижня палата Конгресу США – Палата представників 231 голосом ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа.

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Нагадаємо, законодавці підтримали проведення двогодинних дебатів. За цей час демократи, які підтримували імпічмент, і республіканці, які виступають проти, намагалися переконати друг одного у власній правоті.

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