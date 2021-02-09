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Імпічмент Трампа: у Сенаті США заявили, що справа заснована на "вагомих фактах"

9 лютого, 23:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Менеджери імпічменту показали відео Трампа до натовпу

У верхній палаті Конгресу США – Сенаті – тривають дебати щодо конституційності оголошення імпічменту колишньому президенту Дональду Трампу.

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Про це у вівторок, 9 лютого, повідомляє Інтерфакс.

У центрі розгляду єдиний пункт звинувачення – "підбурювання до заколоту": Трампа звинувачують у закликах до безладів в Капітолії, що стався 6 січня, коли Конгрес затверджував перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Чотиригодинні дебати стартували одразу після схвалення внесеної лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером резолюції, яка передбачає процедуру майбутнього розгляду.

Дебати відкрив провідний менеджер імпічменту демократ Джеймі Раскін. Він заявив, що справа про оголошення імпічменту Трампа заснована на "вагомих фактах". За його словами, якщо взяти до уваги аргумент захисників екс-президента про те, що не можна оголосити імпічмент президенту по закінчення його строку, то США "ризикують допустити, що 6 січня стане майбутнім" країни.

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Потім менеджери імпічменту відтворили в Сенаті відео із закликами Трампа зупинити процес затвердження результатів президентських виборів в Конгресі, а також самих заворушень біля Капітолію і вторгнення протестувальників у будівлю 6 січня.

"Якщо це не злочин, що тягне за собою імпічмент, то такого злочину немає", – сказав Раскін.

Відео: Reuters

Спроба оголосити судовий процес неконституційним навряд чи увінчається успіхом. В кінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування з даного питання. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 – протизаконним. П'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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