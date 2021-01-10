Імпічмент Трампу: конгресменам сказали приготуватися, а президент шукає собі адвокатів

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість того, щоб Руді Джуліані і Алан Дершовіц захищали його в разі імпічменту.

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Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що ЗМІ поки не отримали коментар Джуліані, а Дершовіц повідомив, що для нього буде "честю і привілеєм" захищати президента.

Деякі з найактивніших захисників Трампа в нижній палаті Конгресу також розглядають можливість виступити в суді Сенату.

Своєю чергою спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила під час онлайн-конференції, що демократам потрібно повернутися в понеділок, 11 числа, в Палату представників. Як вважає видання abcnews, це ще один сигнал того, що Палата представників може прийняти і передати статтю про імпічмент Сенату після того, як вона буде офіційно представлена в понеділок.

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Отже, американські конгресмени до середини наступного тижня можуть оголосити імпічмент американському лідеру Дональду Трампу.

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Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявляє про готовність представити статтю для оголошення імпічменту президенту країни Дональду Трампу.

Слід зазначити також, що імпічмент у США – це конституційний процес, згідно з яким Конгрес звинувачує чиновників і посадових осіб, яких запідозрили у скоєнні протиправних дій.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив чутки, що довго ходили, що його небуде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться менш ніж через два тижні.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп мінімум на два тижні позбувся права публікувати пости в Facebook і Instagram.

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