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Імпічмент Трампу запропонували перенести на лютий

22 січня, 04:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для оголошення імпічменту має набратися 67 голосів з 100

Голосування про імпічмент екс-президента США Дональда Трампа запропонували перенести на 13 лютого.

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З такою пропозицією виступив лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітч Макконнелл, передає CNN.

За його словами, це дасть всім сторонам достатньо часу для підготовки процедури.

Звинувачення на адресу Трампа в "підбурюванні до заворушень" Палата представників Сенату повинна передати не раніше 28 січня.

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Макконнелл направив цю пропозицію лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру. Щоб Трампу оголосили імпічмент в Сенаті має набратися 67 голосів з 100.

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До речі, президент США Джо Байден надасть Сенату право самому ухвалювати рішення про імпічмент колишньому американському лідерові Дональду Трампу.

Нагадаємо, Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу США в тому, що він підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент. Трамп став першим в історії США президентом, якому Палата представників Конгресу двічі оголосила імпічмент.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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США Дональд Трамп імпічмент Трампа
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