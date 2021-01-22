Імпічмент Трампу запропонували перенести на лютий

Голосування про імпічмент екс-президента США Дональда Трампа запропонували перенести на 13 лютого.
З такою пропозицією виступив лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітч Макконнелл, передає CNN.
За його словами, це дасть всім сторонам достатньо часу для підготовки процедури.
Звинувачення на адресу Трампа в "підбурюванні до заворушень" Палата представників Сенату повинна передати не раніше 28 січня.
Макконнелл направив цю пропозицію лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру. Щоб Трампу оголосили імпічмент в Сенаті має набратися 67 голосів з 100.
До речі, президент США Джо Байден надасть Сенату право самому ухвалювати рішення про імпічмент колишньому американському лідерові Дональду Трампу.
Нагадаємо, Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу США в тому, що він підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент. Трамп став першим в історії США президентом, якому Палата представників Конгресу двічі оголосила імпічмент.
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