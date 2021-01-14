Інавгурація Байдена буде зірковою: хто виступить на святковому заході

На інавгурації обраного президента США демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, національний гімн виконає Леді Гага.

Реклама

Про це заявили в інавгураційному комітеті Байдена, передає Politico.

Також очікується, що виступить і Дженніфер Лопес.

Гостями церемонії будуть люди з найближчого оточення Байдена.

Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.

Реклама

Як повідомлялося раніше, діючий президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу – Палати представників – в тому, що підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.

Також сайт "Сьогодні" розповідав, проти кого з американських лідерів запускали процедуру імпічменту.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама