Інавгурація Байдена буде зірковою: хто виступить на святковому заході

На інавгурації обраного президента США демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, національний гімн виконає Леді Гага.
Про це заявили в інавгураційному комітеті Байдена, передає Politico.
Також очікується, що виступить і Дженніфер Лопес.
Гостями церемонії будуть люди з найближчого оточення Байдена.
Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.
Як повідомлялося раніше, діючий президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу – Палати представників – в тому, що підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.
Також сайт "Сьогодні" розповідав, проти кого з американських лідерів запускали процедуру імпічменту.
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