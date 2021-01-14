Русский
$ 28,06
33,99
  1. Світові новини
  2. США

Інавгурація Байдена буде зірковою: хто виступить на святковому заході

14 січня, 23:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Уже відомі перші подробиці інавгурації

На інавгурації обраного президента США демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, національний гімн виконає Леді Гага.

Реклама

Про це заявили в інавгураційному комітеті Байдена, передає Politico.

Також очікується, що виступить і Дженніфер Лопес.

Гостями церемонії будуть люди з найближчого оточення Байдена.

В тренді
Експерти ВООЗ вже прибули в Ухань: розслідування почалося (фото і відео)

Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.

Реклама

Як повідомлялося раніше, діючий президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу – Палати представників – в тому, що підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.

Також сайт "Сьогодні" розповідав, проти кого з американських лідерів запускали процедуру імпічменту.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США інавгурація Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірників
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірниківСША
На відео штурму Капітолія почули фрази російською
На відео штурму Капітолія почули фрази російськоюСША
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
"Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днівСША
Ціни на нафту рекордно зростають: три причини
Ціни на нафту рекордно зростають: три причиниЕкономіка
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекорд
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекордКриптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти