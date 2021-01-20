Інавгурація Байдена: обраний президент вже в резиденції Білого дому

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув у гостьову резиденції Білого дому Блер-хаус, де він проведе ніч перед інавгурацією, яка відбудеться в середу, 20 січня.

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Про це повідомили журналісти з пулу Байдена.

Обраний президент вирішив не порушувати традицію і ще минулого тижня прийняв пропозицію глави управління протоколу Держдепу США Кем Гендерсон напередодні церемонії інавгурації зупинитися в будинку, який розташований через дорогу від будівлі Білого дому.

У Блер-хаусі також зупиняються почесні гості президента і уряду США. Крім того, там приймають глав держав і урядів, які прибувають у США з-за кордону з візитами і членів їхніх делегацій.

Нагадаємо, у Вашингтоні розгорнули понад 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США, зокрема спецпідрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту, які забезпечуватимуть безпеку інавгурації46-го президента Джо Байдена.

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Ми також розповідали, як відбуватиметься і де дивитисяінавгурацію 46-го президента Сполучених Штатів.

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