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Інавгурація Байдена: як буде відбуватися і де дивитися

19 січня, 20:49

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Цього року заходи практично повністю підуть в онлайн

20 січня 46-го президента США Джо Байдена приведуть до присяги. Цього року через пандемію COVID-19 на інавгурацію замість 200 тисяч гостей запрошена всього тисяча.

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Церемонія відбудеться в Капітолії за безпрецедентних заходів безпеки – після штурму будівлі Конгресу 6 січня, в Вашингтон звезли близько 25 тисяч бійців Нацгвардії. Органи безпеки вважають, що є ймовірність масових заворушень і мітингів прихильників Дональда Трампа, який закінчує свій президентський строк.

З 18:00 очікується початок церемонії, а присяга президента і віце-президента – ближче до 19:00 (В Вашингтоні буде полудень – традиційно саме опівдні закінчуються повноваження попереднього президента і вступає на посаду новообраний). У програмі заходів:

  • Молитва у виконанні священика Лео Дж. О'Донована;
  • Клятву на вірність зачитає капітан пожежної служби Андреа Холл, одна з небагатьох темношкірих жінок, які стали капітаном пожежних в Америці;
  • Леді Гага заспіває державний гімн;
  • Поетеса Аманда Горман прочитає вірш;
  • Виступить Дженніфер Лопес;
  • Виступить кантрі-співак Гарт Брукс;
  • Благословення прочитає пастор Верфільської африканської методистської єпископальної церкви Уїлміингтону Сільвестр Біман – давній друг Байденів.

Трансляція церемонії інавгурації розпочнеться 20 січня о 17:00 за київським часом на ютуб-каналі інавгураційного комітету Байдена:

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Після церемонії Джо Байден з дружиною і Камала Харріс з чоловіком переглянуть традиційну військову постановку "Pass in Review", що символізує мирну передачу влади. Потім перемістяться на Арлінгтонське кладовище, де в компанії попередників – Обами, Клінтона і Буша – вшанують пам'ять полеглих воїнів.

Живого параду цього року не буде, але організатори обіцяють якесь дійство за участю акторів та зірок в якості "онлайн-параду".

А ввечері (за Києвом це вже буде 3:30 четверга, 21 січня) національні канали покажуть шоу Celebrating America, яке проведе голлівудський актор Том Хенкс. У концерті візьмуть участь Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові, Ант Клемонс, Foo Fighters, Демі Ловато і Джон Легенд, Керрі Вашингтон і Єва Лонгорія.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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відео інавгурація трансляція Джо Байден
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