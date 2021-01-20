Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

Сьогодні 46-го президента США призводять до присяги

Сьогодні, 20 січня, в США відбудеться інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Вибори відбулися 3 листопада 2020 року та із значною перевагою – 306 голосів вибірщиків проти 232 – Байден обійшов чинного президента США Дональда Трампа.

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Нинішня інавгурація відбудеться за безпрецедентних заходів безпеки, оскільки після штурму Капітолія, під час якого загинули люди, спецслужби побоюються провокацій прихильників Трампа. Ми ведемо текстовий онлайн про всі події в Вашингтоні і не тільки.

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Як готують Вашингтон до інавгурації:

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