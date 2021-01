Інавгурація Джо Байдена завершилася: відео, головні факти і кращі меми

У США відбулася подія, на яку 2,5 місяця чекав понад 81 мільйон жителів цієї країни, які віддали на минулих президентських виборах свої голоси за 78-річного демократа Джо Байдена.

Виступаючи перед камерами 20 січня на площі перед Капітолієм, він склав присягу і офіційно вступив у права 46-го президента США. Отже, всупереч старанням його попередника Дональда Трампа, він зайняв Овальний кабінет на наступні чотири роки.

Сайт "Сегодня" резюмує, що відбувалося сьогодні в США і якими подіями супроводжувалася інавгурація нового глави Білого дому.

Цей день: меса, пісні і вірші

Урочистий день Джо Байден з дружиною Джилл, Камалія Харріс, її чоловік Дуг Емгофф почали з меси в католицькому соборі святого Матвія в Вашингтоні.

Через пару годин обрані президент і віце-президент прибули в Капітолій, де з початку тижня йшли приготування до сьогоднішнього дня. Безпеку в цей день гарантували понад 25 тисяч військових, а рух на вулицях міста було призупинено.

На церемонії були присутні і багато інших топ-гості. Серед них опинилися троє з п'ятьох нині живих екс-президентів США: Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший. 96-річний Джиммі Картер не зміг відвідати церемонію через похилий вік, а 45-й президент Дональд Трамп не прийшов із принципу.

Офіційна частина інавгураційної церемонії розпочалася за традицією з гімну – його цього разу виконувала поп-діва Леді Гага. Їй ця честь випала вперше.

Відразу після цього Харріс присягнула на Біблії берегти і підтримувати Конституцію США, ставши першою в історії своєї країни темношкірої віце-президентом, а також першою жінкою на цій посаді.

Після Дженніфер Лопес, яка виконала американську патріотичну пісню This Land is Your Land, Байден приніс свою клятву. Його клятва прозвучала так:

"Я, Джозеф Робінетт Байден-молодший, урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати конституцію Сполучених Штатів. І хай допоможе мені Бог".

Одразу після цього він перейшов до інавгураційного зверненням до нації. Його промова тривала 21 хвилину 18 секунд (це на 5 хвилин і 4 секунди довше виступу Трампа в 2017 році) і складалася з 1433 слів. Головними темами звернення стали розрізненість американців і наслідки коронавірусної пандемії. На завершення Байден вшанував всіх загиблих через COVID-19 хвилиною мовчання.

На закінчення 22-річна американська темношкіра поетеса Аманда Горман зачитала зі сцени свій вірш The Hill We Climb ("Пагорб, на який ми піднімаємося"), а пастор Сильвестр Біман виступив з надихаючою проповіддю.

Де був Трамп?

Попередник Байдена Дональд Трамп став першим за більш ніж 150 років президентом США, який відмовився відвідувати інавгурацію свого наступника.

Офіційно його повноваження закінчувалися в полудень (19:00 за Києвом), але рано вранці він і перша леді Меланія Трамп покинули Білий дім і вирушили на "президентському" вертольоті Marine One на авіабазу "Ендрюс" у штаті Меріленд. Там його і зустріли дочка Іванка (яка, як кажуть, отримувала запрошення на інавгурацію Байдена) і сини.

Після прощальної церемонії Дональд і Меланія Трамп вирушили на літаку Air Force One ("Борт №1") до Флориди, де їх вже чекали в резиденції Мар-а-Лаго. Кажуть, що по дорозі він все ж стежив, як проходить інавгурація.

Що в записці?

Не обійшлося без курйозу. За традицією, що минає президент залишає своєму наступникові записку з побажаннями або настановами. Наприклад, чотири роки тому Обама привітав Трампа і нагадав, що на нього покладені великі надії щодо безпеки і процвітання США.

Трамп не став порушувати цей звичай і залишити лист Байдену. І хоча його зміст залишається невідомим (як правило, новий президент зачитує залишений текст лише через якийсь час), американці створили вже безліч мемів у спробі здогадатися, що ж міг побажати колишній президент.

"Смокчи це".

"Мертвий голуб. Не їж!".

"Людина. Жінка. Чоловік. Камера. ТВ".

"Вибач, не можу. Не треба ненавидіти мене".

"Пукнув".

"Я злий на тебе, і я не розмовляю з тобою сьогодні і завтра".

А що далі?

Після церемонії Байден зайняв свій кабінет у Капітолії, де підписав перші документи. Це стала прокламація Дня інавгурації, а також висунення кандидатур у його кабінет і на інші державні посади. Їх ще належить схвалити Конгресу.

Раніше президент обіцяв незабаром повернути Америку в ті організації та угоди, які країна покинула при Трампі. Зокрема, це ЮНЕСКО, Паризька екологічна угода, Договір про відкрите небо і ядерна угода з Іраном. Тому в найближчі дні в політика буде чимало роботи.

Також у цей день Джо Байден збирає подарунки від доброзичливців. Серед усього іншого йому презентували картину, вазу, фотографії та американські прапори.

Але в Білий дім він поки що переїжджати не збирається. Раніше повідомлялося, що перед цим будівлю адміністрації США ретельно приберуть, щоб змити можливі сліди коронавируса, які могли залишитися після попередників. Як відомо, Трамп і його соратники досить поверхнево ставилися до інфекції.

