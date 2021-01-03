Через коронавірус в Каліфорнії більше ніде зберігати трупи

У всіх моргах на півдні штату більше немає вільних місць

В американському штаті Каліфорнія, де на тлі бурхливої пандемії раніше закінчилися ліжка для COVID-хворих, тепер не залишилося і місць в моргах.

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Про це повідомляє CTV News.

Виконавчий директор Каліфорнійської асоціації похоронних бюро Боб Акерманн стверджує, що через зростання кількості смертності людей сповільнився весь процес поховання та кремації тіл, включаючи бальзамування і видачу свідоцтв про смерть – на тиждень і більше замість трьох днів.

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"Всі похоронні бюро, з якими я спілкувався, кажуть: "Ми справляємося так швидко, як можемо". Обсяг їхньої роботи просто неймовірний, і вони побоюються, що можуть не встигнути впоратися з усім. І що найгірша частина цього сплеску ще чекає попереду", – сказав Акерманн.

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Магда Мальдонадо, яка володіє одним з похоронних бюро в Південній Каліфорнії, стверджує, що зараз вона приймає як мінімум 30 тіл на добу – вшестеро більше, аніж зазвичай.

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"Я працюю в похоронній сфері 40 років, і ще ніколи в житті не думала, що одного разу мені доведеться казати сім'ям, що для їхніх померлих родичів немає місця", – говорить вона.

Мальдонадо каже, що їй не можуть допомогти навіть колеги – вільних місць не залишилося в жодному з її знайомих моргів. Тому вона була змушена орендувати більше холодильників для трупів і навіть відкладати виїзд в лікарні на день або два.

Нагадаємо, що станом на 3 січня число жертв COVID-19 в Сполучених Штатах перевищило 350 тисяч осіб, а також в країні підтвердили вже понад 20 млн випадків зараження коронавірусом.

Як ми вже писали, в адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вважають, що найвірогіднішою причиною пандемії COVID-19 став витік коронавірусу з лабораторії в Китаї.

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