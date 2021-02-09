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Через пандемію коронавірусу світові загрожує сміттєвий колапс: відео

9 лютого, 23:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Щомісяця в світі використовують 129 мільярдів масок і 65 мільярдів рукавичок

У світі вважають, скільки додаткового сміття утворилося від початку пандемії. Екоактивісти сумно жартують: є ризик, що незабаром у морях масок буде більше, ніж медуз.

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З початку пандемії COVID-19 в США майже втричі зросло використання пластику.

Адже люди надають перевагу одноразовому посуду, щоб зменшити ризик інфікування.

Читайте також: Дві маски краще однієї: в США готують нові рекомендації щодо боротьби з коронавірусом

Щомісяця в світі використовують 129 мільярдів масок і 65 мільярдів рукавичок.

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Значна частина потрапляє на звалища або в Світовий Океан.

Екоактивісти намагаються збирати сміття на узбережжях. Втім, сумно жартують: є ризик, що незабаром у морях масок буде більше, ніж медуз.

Нагадаємо, експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинації.

Відео: Сьогодні

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сміття маска коронавірус COVID-19

Джерело: Reuters/Juan Medina

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