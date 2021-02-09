Через пандемію коронавірусу світові загрожує сміттєвий колапс: відео

У світі вважають, скільки додаткового сміття утворилося від початку пандемії. Екоактивісти сумно жартують: є ризик, що незабаром у морях масок буде більше, ніж медуз.
З початку пандемії COVID-19 в США майже втричі зросло використання пластику.
Адже люди надають перевагу одноразовому посуду, щоб зменшити ризик інфікування.
Читайте також: Дві маски краще однієї: в США готують нові рекомендації щодо боротьби з коронавірусом
Щомісяця в світі використовують 129 мільярдів масок і 65 мільярдів рукавичок.
Значна частина потрапляє на звалища або в Світовий Океан.
Екоактивісти намагаються збирати сміття на узбережжях. Втім, сумно жартують: є ризик, що незабаром у морях масок буде більше, ніж медуз.
Нагадаємо, експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинації.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк