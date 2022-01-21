"Викладемо серйозні побоювання": США дадуть відповідь на забаганки Росії

Сполучені Штати Америки готують письмову відповідь Російській Федерації, в якій висловлять свої занепокоєння через дії Кремля. Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Дженніфер Псакі.
За її словами, наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки.
"Ми викладемо письмово ті серйозні побоювання, які є у нас і наших союзників та партнерів щодо дій Росії, а також ідеї щодо того, як ми можемо посилити почуття захищеності одне одного у майбутньому", – сказала Псакі.
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Вона наголосила, що необхідно збільшувати прозорість, знижувати ризики та посилювати контроль за озброєнням.
Чого хоче Росія
- Росія вимагає відмовитися від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
- 10 січня відбулися переговори між США та РФ, у яких обговорювалися вимоги Москви. Після цього 12 та 13 січня аналогічні переговори відбулися з представниками НАТО та ОБСЄ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин
- На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 21 січня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія чекає на конкретні відповіді на свої пропозиції.
- Сергій Лавров після зустрічі з Ентоні Блінкеном заявив, що голова американської дипломатії пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на так звані гарантії безпеки.