Як організм переносить щеплення від COVID-19: розповідь вакцинованого (відео)

Дані про самопочуття, температуру та симптоми вакцинованих надходять до Центру контролю за захворюваннями

Як переносить організм щеплення від COVID-19 – уже вивчають американці. Там вакцини отримали більш як 10 мільйонів людей. Та поки – це тільки лікарі і люди похилого віку. Чи є скарги у тих, кому вкололи препарат Moderna?

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Про це ексклюзивно новинам "Сьогодні" розповідає власна кореспондентка у США Зоряна Степаненко.

Довжелезна черга з автівок у кілька кілометрів. Американці з'їжджаються до центру вакцинації, щоб отримати щеплення від COVID-19. Його колють просто у наметах обабіч дороги. Утім, рятівні дози поки доступні лише найвразливішим категоріям людей – тим, кому за 65, і медикам.

Яка вона, антиковідна вакцина, – особисто випробував Юрій Дейчаківський – американський кардіолог із клініки Джона Гопкінса. Щеплення етнічний українець зробив кілька тижнів тому:

"Я відчув, наче мене, може, бджілка вкусила чи комарик. Але одразу пішов і працював, робив операції цілий день. Мені пощастило, що ніякої системної реакції я не відчував", – каже кардіолог Юрій Дейчаківський.

Жодних побічних ефектів не відчуває й нині – ані запаморочення, ані лихоманки, ані слабкості. Про самопочуття звітує щоранку. Як і мільйони інших вакцинованих, заповнює форму у спецдодатку. Дані про самопочуття, температуру та симптоми надходять до Центру контролю за захворюваннями.

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Ефективність вакцини Юрій оцінить за кілька тижнів – коли отримає обов'язкову другу дозу й здасть тест на антитіла. Хвилюється в очікуванні цієї перевірку, й сподівається: імунітет до COVID-19 таки виникне.

Пришвидшити темпи вакцинації всіляко намагається нова американська влада – домовилася про закупівлю додаткової партії вакцини. Надійде вона влітку, і тоді її загальних запасів вистачить на 90 відсотків населення. Якщо прищепити стільки людей, то, за прогнозами науковців, тут сформується колективний імунітет, і коронавірус потроху відступатиме з країни, яка постраждала від нього найбільше у світі.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, США планують закупити незабаром ще по 100 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби, розроблених компаніями Moderna і Pfizer. Очікується, що до кінця літа від коронавірусу щеплення отримають близько 300 тисяч американців.

Також писалося, що вакцина Moderna вбиває вірус-мутант, штами якого раніше виявили у Великій Британії та ПАР.

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