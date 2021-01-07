Як планували штурм Капітолію – розкритий секрет протестувальників

У США штурм Капітолію був організований в соцмережах.

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Про це повідомляє The New York Times.

Прихильники Трампа зробили сотні записів в соціальних мережах із закликом до штурму будівлі відразу після того, як чинний президент США Дональд Трамп закликав їх піти маршем до Конгресу.

У коментарях люди обмінювалися вказівками по вулицях, які слід уникати поліції, і про те, які інструменти використовувати, щоб допомогти відкрити двері.

До речі, шанувальники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолії – Капітолійський пагорб.

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Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що Дональд Трамп визнає свою поразку на виборах, але тільки в приватних бесідах. Публічно він цього не робить, щоб привертати до себе більше уваги.

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

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