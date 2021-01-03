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Як з'явився коронавірус: у Трампа розповіли про останні дані розвідки

3 січня, 09:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Джерелом інформації може бути колишній китайський учений з лабораторії в Ухані

В адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вважають, що найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 став витік коронавірусу з лабораторії в Китаї.

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Про це заявив заступник радника Дональда Трампа з національної безпеки Меттью Поттінджер, повідомляє Daily Mail.

За його словами, останні розвідувальні дані вказують на витік вірусу з надсекретного Уханьського інституту вірусології, розміщеного за 11 миль від базару, який раніше вважали першим джерелом появи коронавірусу.

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За даними ЗМІ, джерелом інформації може бути колишній китайський учений з лабораторії в Ухані, який втік з Китаю в США.

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Нагадаємо, у вересні 2020 року на Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що світова спільнота повинна притягнути до відповідальності Китай за поширення світом коронавірусу.

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Китай США лабораторія витік коронавірус
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