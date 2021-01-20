Як пройшла інавгурація Байдена: яскраві фото

У США відбулася інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Він виступив з промовою перед американцями і склав присягу.
"Сьогодні" зібрали фото і відео з заходу.
Читайте також: Інавгурація Джо Байдена: усі подробиці.
Так зустрічали Джо Байдена з дружиною Джилл і віцепрезидента Камалу Гарріс з чоловіком Дугом Емгоффом.
Тим часом аудиторія вже чекала на початок.
Так починалася інавгурація.
Перед глядачами виступали зірки США. Зокрема, співачки Дженніфер Лопес і Леді Гага.
Присутні одягали футболки з тематичною символікою і носили з собою прапори.
А так Джо Байден складав присягу і виступав з промовою перед американцями.
Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк