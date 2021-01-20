Як пройшла інавгурація Байдена: яскраві фото

У США відбулася інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Він виступив з промовою перед американцями і склав присягу.

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"Сьогодні" зібрали фото і відео з заходу.

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Так зустрічали Джо Байдена з дружиною Джилл і віцепрезидента Камалу Гарріс з чоловіком Дугом Емгоффом.

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Тим часом аудиторія вже чекала на початок.

REUTERS/Brendan McDermid

Так починалася інавгурація.

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Kevin Dietsch/Pool via REUTERS

Перед глядачами виступали зірки США. Зокрема, співачки Дженніфер Лопес і Леді Гага.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images В тренді Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

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REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Присутні одягали футболки з тематичною символікою і носили з собою прапори.

REUTERS/Marco Bello

А так Джо Байден складав присягу і виступав з промовою перед американцями.

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Jim Bourg

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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