Як США допоможуть Україні стримувати Росію: ключові положення законопроєкту

Київ отримає від Вашингтона 300 млн доларів на закупівлю озброєння, а на Москву буде накладено нові санкції

Після того, як комітет Сенату США із закордонних відносин підтримав проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки", ЗМІ спробували розібратися, які ще ключові положення передбачає документ, окрім виділення Києву 300 млн доларів на військову допомогу та поставок летальної зброї.

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Про це повідомляє українська редакція Голосу Америки.

У повідомленні комітету сказано, що документ "розширює та покращує військову підтримку України з боку США та надсилає сигнал, що США продовжуватимуть підтримку народу України, його здатність захищати себе, та демократичні зміни країни". Окрім того, законопроєкт:

вимагає, щоб президент США доповів Конгресу впродовж 15 днів, чи компанія Nord Stream 2 AG, яка здійснює будівництво трубопроводу "Північний потік – 2", та 19 інших організацій, відповідають вимогам накладення санкцій відповідно до "Закону про захист енергетичної безпеки Європи​";

підтверджує відданість США демократичному переходу України, стримуванню агресії Росії щодо України, а також повторно заявляє про відмову визнавати анексію Криму;

виділяє 300 млн доларів військового фінансування (летальної та нелетальної зброї), 150 млн з яких супроводжуватимуться певними умовами;

дозволяє Україні отримувати у прискорений спосіб надлишкові вироби військового призначення;

виділяє 4 млн доларів на міжнародну військову освіту та підготовку;

вимагає стратегії щодо вразливості оборонної індустрії України до хижацьких інвестицій;

вимагає доповіді щодо стратегії дипломатичної підтримки України з боку США;

передбачає створення робочої групи щодо України з європейськими союзниками;

передбачає призначення спеціального посланця з питань України з перемовин та регіональних питань.

Після схвалення у комітеті проєкт закону має бути проголосований у Сенаті. У разі успішного голосування, його передадуть на розгляд у Палату представників Конгресу США, а після цього – в разі підтримки – на підпис президенту США.

Нагадаємо, 20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава комітету Роберт Менендес обговорили питання збільшення військової допомоги Києву з боку США.

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Також нагадаємо, у грудні 2020 Конгрес підтримав законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, який включає 250 млн доларів військової допомоги Україні.

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